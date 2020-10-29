Москва, , 15:33 — REGNUM Россия с осторожностью относится ко всему нетрадиционному. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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«Что касается нетрадиционных методов регулирования… ну, вы знаете, мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся как бы к вообще всем нетрадиционным формам. В том числе и нетрадиционным бракам. Я говорю — с пониманием. Хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже», — заявил Путин.

«С пониманием, но настороженно тоже. Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят. А вот в этой сфере, о которой вы сказали — нетрадиционные методы регулирования — они, наверное, в известных случаях хороши. Подходят ли они для нашей экономики и именно сегодня? Это вопрос», — подчеркнул он.

По его словам, в России очень внимательно следят за тем, какие меры принимают в других странах.