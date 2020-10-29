Ташкент, , 15:32 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года товарооборот между Узбекистаном и Польшей вырос на 8,8%, сообщили 29 октября в узбекистанском министерстве иностранных дел.

29 октября глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял польского посла в Ташкенте Петра Ивашкевича, который завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане.

Министр отметил, что ключевым направлением развития отношений с Польшей является торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Собеседники добавили, что рост взаимного товарооборот увеличился за счет роста экспорта сельхозпродукции из Узбекистана.

Кроме того, стороны обсудили открытие филиала Варшавского университета менеджмента в Андижане.