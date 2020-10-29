Киев, 29 октября 2020, 15:36 — REGNUM Вопрос об участии Украины в реализации проекта сверхсовременного транспорта Hyperloop снят с повестки дня. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью «РБК-Украина».
Он добавил, что был бы счастлив, если бы у Украины была обычная высокоскоростная железная дорога, по которой могли ездить поезда со скоростью 350 км/ч, однако даже для строительства такой инфраструктуры Украине потребуется около $40 млрд.
Напомним, бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предлагал построить в стране транспорт Hyperloop, идею которого предложил американский бизнесмен Илон Маск в 2013 году.
Позже в правительстве Украины идею строительства Hyperloop назвали «абсурдной идеей», о которой стараются лишний раз не вспоминать.
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