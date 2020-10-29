Белград, , 15:27 — REGNUM На первой сессии правительства Сербии, которая состоялась 29 октября, Новак Недич был назначен генеральным секретарем правительства. Избранные министры приступили к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Законопроекты и другие акты, представленные в парламенте до выборов нового правительства, были сняты с процедуры рассмотрения.

Члены правительства приняли решение о прекращении обязанностей государственных секретарей во всех министерствах.

Правительство Сербии также приняло решение о проведении регулярных сессий по четвергам в 14:00 по московскому времени.