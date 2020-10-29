Москва, , 15:20 — REGNUM Россия может столкнуться с трудностями при запуске производства вакцин от коронавируса в промышленных масштабах. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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«Вопрос сейчас только в одном — обеспечить необходимый объём промышленного производства. Здесь есть определённые проблемы, связанные с наличием или отсутствием необходимого оборудования, «железа», что называется, для разворачивания массового производства», — заявил Путин.

По его словам, для России приоритетно вакцинирование собственных граждан.