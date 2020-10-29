Москва, , 15:17 — REGNUM Российские вакцины оказались эффективным и безопасным средством от коронавируса. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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«Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае (с двумя вакцинами — прим. ИА REGNUM)», — заявил Путин.

Российские учёные в высшей степени эффективно прошли путь по созданию вакцины.

«Это говорит о том, что в России сохранены и развиваются соответствующие научные школы, созданные ещё во времена Советского Союза. Можно только порадоваться, что нам удалось сохранить эти коллективы и их наработки», — указал президент.