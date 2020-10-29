Минск, , 15:18 — REGNUM Народные дружины, способствующие поддержанию общественного порядка и безопасности в Белоруссии, необходимо усилить. Об этом 29 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе приема кадровых решений в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

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"Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись», — сказал он.

При этом президент Белоруссии отметил, что в Киргизии, когда начался хаос и разбежались представители силовых ведомств на себя ответственность взяли народные дружины.

«Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары», — добавил Лукашенко.

Также он указал, что народные дружины должны начать работать, защищая свои дома, а силовики будут защищать страну.

При этом белорусский лидер предложил привлекать в состав народных дружин бывших военных.

«Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, давая свой комментарий по поводу протестов в Польше, связанных в основном с ограничением права на проведение абортов, заявил, что в этой стране «давно уже революция зрела».