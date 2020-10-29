Джакарта, , 15:10 — REGNUM Министр религии Индонезии Фахрул Рази раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщает Kompas.

«Свобода мнения не должна осуществляться сверх установленных или чрезмерных ограничений, так что это наносит ущерб чести, святости и священности любых религиозных ценностей и символов», — заявил министр религии Индонезии 29 октября 2020 года.

Фахрул Рази подчеркнул, что каждая религиозная община должна уважать религиозные символы, которые считаются священными в других религиях.

Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашах заявил, что МИД осудил заявление президента Франции об исламе.