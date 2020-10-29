Бишкек, , 15:09 — REGNUM Правительство Киргизии по-прежнему надеется, что Россия уже в ближайшее время предоставит республике льготный кредит в размере $100 млн (7,75 млрд рублей). Об этом сегодня, 29 октября, на заседании правительства заявил министр финансов Кыялбек Мукашев.

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По его словам, эти деньги были учтены и в доходной, и в расходной частях республиканской казны.

«Мы ждем эти денежные средства сегодня», — резюмировал новый глава минфина Киргизии.

Напомним, что Евразийский фонд стабилизации и развития планировал до 7 октября 2020 года выделить Киргизии льготный кредит в размере $100 млн (7,75 млрд рублей), но из-за дестабилизации общественно-политической ситуации в республике предоставление этого займа было отложено на более поздние сроки.

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