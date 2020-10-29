Киев, , 15:12 — REGNUM Представитель президента Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский исключает возможность перезагрузки нынешнего состава суда, несмотря на спровоцированный им политический кризис.

Об этом он заявил в комментарии «Украинским новостям» 29 октября.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Конституционный суд Украины фактически заблокировал электронное декларирование, что крайне возмутило западных партнеров Киева. Сейчас властям грозят рядом санкций, вплоть до приостановки безвизового режима с ЕС.

Вениславский отметил, что по сути решения суда возникает много «профессиональных и юридических» вопросов, также есть сомнения «с точки зрения незаангажированности судей и непредвзятости».

«Нет оснований сказать, что было принято справедливое судебное решение. Но, для перезагрузки Конституционного суда нет правовых оснований, потому что исчерпывающий перечень досрочного прекращения полномочий судей КС закреплен в конституции», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны — «для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны».

«Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решений отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными», — заявил Зеленский.