Варшава, , 15:06 — REGNUM В министерстве инфраструктуры Польши приняли Программу безопасной дорожной инфраструктуры на 2021−2024 годы. Основная цель её реализации — повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

С одной стороны, программа призвана защитить участников дорожного движения, в том числе пешеходов, а с другой стороны, создать инфраструктуру, которая приведет к сокращению количества аварий и жертв. Сообщается, что на это будет выделено 2,5 млрд злотых (около 636 миллионов долларов США) из Национального дорожного фонда. Это первая программа в области безопасности дорожного движения такого масштаба.

«У нас комплексный подход к развитию транспортной системы страны. Безопасность дорожного движения является нашим приоритетом. Помимо этого, особое внимание будет уделено строительству современной сети автомагистралей, поддержке органов местного самоуправления в строительстве и модернизации местных дорог», — заявил министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

В рамках реализации программы, среди прочего, будут созданы новые тротуары, пешеходные переходы и велосипедные дорожки, будут установлены эффективное освещение особо опасных мест на дорогах. Также улучшат пропускную способности дорог, в частности, дорожных развязок и перекрестков. В стране появится больше светофоров.

Уровень смертности на дорогах Польши по-прежнему один из самых высоких в Европейском союзе.