Махачкала, , 15:04 — REGNUM Глава Гергебильского района Дагестана Рамазан Малачилов подал в отставку. О своем решении 62-летний чиновник объявил сегодня, 29 октября, на совещании с руководителями учреждений и организаций района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что Малачилов поблагодарил руководство Дагестана, глав районов и городов республики, начальников учреждений и общественность района за совместно проделанную работу. Руководство районом временно возложено на заместителя главы Магомедали Тагирова.

Малачилов начал работать в администрации Гергебильского района в апреле 2011 года — был назначен начальником управления сельского хозяйства. Главой района он был избран в 2013 году.

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