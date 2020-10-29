Минск, , 15:04 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко, давая свой комментарий по поводу протестов в Польше, связанных в основном с ограничением права на проведение абортов, заявил, что в этой стране «давно уже революция зрела». Он сказал об этом 29 октября в ходе приема кадровых решений в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

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По словам белорусского лидера, в Польше, Литве и на Украине есть серьезные проблемы между властью и населением, время от времени выливающиеся в уличные протесты. При этом Лукашенко подробно остановился на ситуации в Польше.

«Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет», — сказал он.

Также президент Белоруссии уточнил, что в Польше на протесты вышли не «отморозки», а женщины, крестьяне, рабочие и госслужащие, которые знают, за что они борются и вопрос об абортах, по мнению Лукашенко, в данном случае стал «спусковым крючком».

При этом он считает, что выборы президента в Польше были сфальсифицированы и потому, вкупе с экономическими проблемами, это стало причиной протестов.

«Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства энергетики Белоруссии Ольга Козлович заявила, что нота протеста МИД Литвы ввиду будущего запуска Белорусской АЭС, которая была направлена 27 октября в белорусский МИД, является неудачной попыткой дискредитировать проект в глазах европейского сообщества.