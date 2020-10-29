Москва, , 14:58 — REGNUM Россия готова к сотрудничеству с партнёрами в рамках Парижского соглашения. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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«Безусловно, мы будем сотрудничать с нашими партнёрами, в том числе в рамках Парижского соглашения. Мы будем стремиться к тому, чтобы исполнить все свои обязательства», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что российские территории находятся в особой зоне риска из-за таяния вечной мерзлоты, для России это очень серьёзный вызов.

«Но это совсем не значит, что мы отказываемся от крупных проектов в рамках национальных целей развития. И это не в последнюю очередь, а может и в первую очередь касается инфраструктуры. Мы не отменяем все наши инфраструктурные планы — наоборот, некоторые сдвигаем, я надеюсь, удастся даже влево сдвинуть, осуществить эти крупные мероприятия даже раньше намеченных сроков», — указал он.