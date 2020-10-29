Москва, , 14:52 — REGNUM К расходам государства следует относиться с большой осторожностью, даже когда такие возможности имеются. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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«Вы спросили, могли бы мы увеличить расходы? Ответ положительный. Могли бы, да. Вторая часть вопроса: а нужно ли это делать сейчас или нет? Я вам скажу, что мы это делаем», — заявил Путин.

«Ну вот эти меры поддержки, о которых я много раз уже говорил… и прежде всего это связано с поддержкой отдельных отраслей, с поддержкой граждан Российской Федерации, наших семей, прежде всего, семей с детьми. Откуда эти деньги взялись? Они как раз из резервных фондов», — указал он.

Дефицит бюджета — 3,9% в 2020 году — оказался достаточно умеренным именно потому, что правительство использует резервные фонды, в том числе ФНБ, отметил президент.

«Надо ли больше этого делать? Ну, это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя в лице правительства, Центрального банка. Я внимательно за этим наблюдаю. Мы вместе с коллегами корректируем наши действия. Раздувать расходы необоснованно — это значит сталкиваться с теми рисками, которых мы можем не просчитать», — заключил президент.