Минск, , 14:50 — REGNUM Украине не следовало «бросать камни в соседа». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя итоги местных выборов на Украине. Об этом сообщает 29 октября БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«А что на Украине произошло, наш друг Володя Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM)? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя», — пошутил Лукашенко.

Он отметил, что внутренние проблемы на Украине не позволили ей подержать белорусскую оппозицию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удивлён информацией о запрете на въезд на территорию Белоруссии для граждан Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Кулеба удивлён информации о недопуске граждан Украины в Белоруссию