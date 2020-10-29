Минск, 29 октября 2020, 14:50 — REGNUM Украине не следовало «бросать камни в соседа». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя итоги местных выборов на Украине. Об этом сообщает 29 октября БелТА.
Он отметил, что внутренние проблемы на Украине не позволили ей подержать белорусскую оппозицию.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удивлён информацией о запрете на въезд на территорию Белоруссии для граждан Украины.
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