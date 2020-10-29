Москва, , 14:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестны детали инициативы властей Чечни о выплате 100 тыс. рублей всем, назвавшим сына в честь пророка Мухаммеда.

По его словам, если в республике есть свободные средства, если они используются на повышение рождаемости — это только благо.

«Но повторю. Поскольку не знаем детали инициативы, и я не знаю бюджетных параметров Чеченской республики, ничего конкретного сказать не могу», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Чечни, в семье которых за прошедшие сутки, с 28 по 29 октября, родился ребенок, будет выплачено по 100 тыс. рублей. Обязательным условием для этого должно стать следующее: новорожденный должен быть назван в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи и ближайших сподвижников.

Денежные средства на эту акцию, которая проводится по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, выделил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.