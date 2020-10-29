Нур-Султан, , 14:45 — REGNUM В Казахстане пройдет амнистия по случаю 30-летия независимости республики. Об этом 29 октября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД.

По его словам, в 2021 году амнистия пройдет для лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, которые не несут серьёзную опасность для общества.

Токаев добавил, что в стране нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры. Он считает, что МВД должно продемонстрировать реальные результаты в решении проблем уголовно-исправительной системы.

Напомним, 29 октября в Нур-Султане прошло расширенное заседание коллегии МВД. На мероприятии рассмотрены итоги деятельности органов внутренних дел за девять месяцев 2020 года.