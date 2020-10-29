Москва, , 14:41 — REGNUM Россия оказалась сравнительно устойчива к внешним шокам и потому менее проблематично проходит период эпидемии коронавируса, чем многие другие страны. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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«Спад экономики наблюдается не только в России, а во всём мире, во всей мировой экономике. И в российской экономике спад ниже, чем в экономиках других стран, в том числе так называемых развитых экономиках», — заявил Путин.

За второй квартал 2020 году спад в России составил 8%, в то время как в США — 9%, в Еврозоне — местами до 17%.

«Ничего необычного. Мы находимся в мировом тренде, выглядим даже несколько лучше, чем другие страны», — указал президент.

«Правда, когда иностранные аналитики анализируют ситуацию, говорят, что это прежде всего связано со структурой российской экономики. У нас меньше пострадали отрасли, которые являются флагманами развития. Я не думаю, что это так, потому что спад на энергоносители — мы знаем роль и значение энергокомпаний в нашей экономике — всё-таки очень значительный. И тем не менее показатель неплохой», — продолжил он.

По его мнению, связано это в первую очередь с устойчивой ситуацией в макроэкономической политике последних лет.

«Я обращаю ваше внимание, что Центральный банк перешёл к плавающему курсу рубля несколько лет назад, это позволяет нам смягчать всё, что происходит на мировых рынках, в том числе на рынках энергоносителей. Мы таким образом в значительной степени, не полностью пока, но в значительной степени отстегнули нашу экономику и её важнейшие показатели от показателей цен на мировых рынках. Потому что ввели ещё и бюджетное правило и строго его соблюдаем», — подчеркнул Путин.