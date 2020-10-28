29 Октября
 
14:57

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал разобраться в ситуации с нападениями исламистов на католиков в Европе и начать реальную борьбу с терроризмом, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

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14:47

Во французском Авиньоне мужчина пытался напасть с ножом на полицейских

Во французском Авиньоне вооруженный ножом мужчина попытался напасть на сотрудников полиции.

14:47

Граждане РФ не пострадали при теракте в Ницце — посольство

Граждане России не пострадали при нападении вооруженного мужчины на людей возле церкви Нотр-Дам в Ницце, сообщили 29 октября в посольстве РФ во Франции.

14:47

После теракта в Ницце закроют все церкви

В Ницце после нападения вооруженного мужчины на людей будут закрыты все церкви, заявил 29 октября мэр города Кристиан Эстрози.

14:46

Песков назвал нападение в Ницце «ужасающей трагедией»

Нападение вооруженного холодным оружием мужчины на прохожих возле церкви Нотр-Дам в Ницце является абсолютно ужасающей трагедией. Об этом 29 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

14:46

Кремль считает невозможным появление аналога Charlie Hebdo в России

Существование в России такого издания, как французский журнал Charlie Hebdo, невозможно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14:45

Напавший на людей в Ницце обезглавил женщину

В Ницце в результате нападения вооруженного мужчины была обезглавлена женщина. По словам главы города Кристана Эстрози, нападавший воспользовался тем же методом, что и террорист в городе Конфлан-Сент-Онорин при убийстве учителя Самюэля Пати.

14:45

Кремль прокомментировал теракт в Ницце

Кремль квалифицирует теракт в Ницце как ужасающую трагедию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя нападение террористов на церковь Нотр-Дам во французской Ницце.

14:44

Полиция в Ницце проверила данные о минировании в районе церкви Нотр-Дам

Проверка информации о возможном минировании в районе церкви Нотр-Дам в Ницце проведена сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 29 октября сообщает местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.

14:43

Макрон отправился в созданный после теракта в Ницце кризисный центр

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в организованный после нападения в Ницце кризисный центр.

14:43

Мэр Ниццы назвал терактом нападение на людей возле церкви

Нападение на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце было терактом, заявил мэр города Кристиан Эстрози.

14:42

В Ницце вооружённый мужчина напал на людей

Во французской Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей. нападение было совершено утром около церкви Нотр-Дам. Нападавший был задержан.