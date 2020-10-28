Вооруженный ножом мужчина 29 октября 2020 года напал на прохожих у входа в собор Ниццы на юге Франции. Не менее трех человек погибли, среди них священник и женщина. Нападавший был задержан. В мэрии Ниццы назвали происшедшее терактом. В тот же день вооруженный ножом мужчина был застрелен в Авиньоне. Наблюдатели связывают случившееся с недавним жестоким убийством учителя под Парижем и скандалом вокруг обсуждения карикатур Charlie Hebdo во французских школах.

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