Москва, , 14:31 — REGNUM В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, российские активы привлекают огромный интерес инвесторов. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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"Отмечу, что российские активы, несмотря на нынешний сложный период, вызывают интерес на рынке», — заявил Путин.

С начала года отечественные эмитенты привлекли на публичных долговых рынках 37 млрд долларов, а размещения на рынке акций принесли ещё более 6 млрд долларов.

«Рекордную сумму за последние несколько лет», — отметил президент.