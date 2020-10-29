Тбилиси, , 14:31 — REGNUM В день голосования на парламентских выборах в Грузии члены «радикальных партий» планируют провести различные провокации. Это заявление, как передает «Общественное телевидение», 29 октября сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Радикальные партии и их фейк-наблюдатели планируют запрашивать излишнюю информацию у избирательных комиссий в день выборов, чтобы члены комиссий не могли должным образом сконцентрироваться на своей основной деятельности», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что на некоторых участках для запугивания избирателей возможностью заразиться коронавирусом якобы планируется искусственно создавать очереди, специально нарушать рекомендации минздрава или распространять слухи о том, что члены УИК болеют COVID-19.

Как утверждает Кобахидзе, сторонники «радикальных партий» также якобы постараются повредить на избирательных участках инвентарь, регистрационные журналы или другую документацию. Кроме того, по мнению политика, будут попытки спровоцировать драки в местах голосования.

«Хочу напомнить, что большую часть этих действий они применили и на предыдущих выборах, но в итоге они не смогли бросить тень на избирательный процесс», — отметил секретарь «Грузинской мечты».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент в Грузии должны пройти 31 октября. В минздраве призывают избирателей не бояться приходить голосовать, так как на участках будут приняты необходимые меры безопасности.

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