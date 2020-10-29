Варшава, , 14:22 — REGNUM Глава польского министерства образования Пшемыслав Чарнек 29 октября заявил, что располагает сведениями о поощрении участия студентов в акциях протеста со стороны руководителей ряда университетов. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Я буду принимать решения, которые входят в обязанности министра образования по отношению к университетам, руководители которых поощряли и даже призывали студентов к участию в демонстрациях», — подчеркнул Чарнек.

По мнению министра, это «безответственная позиция ректоров, которая демонстрирует их нацеленность на раскол в обществе». Он сообщил, что информация есть о 15 таких университетов, большая часть которых находятся во Вроцлаве.

Чарнек заявил, что позиция ректоров может отразиться на распределении министерских грантов между университетами. «Не забывайте, пожалуйста, что я, как министр образования, имею полномочия выделять университетам гранты на исследования. И мы должны будем принять во внимание то, что происходит в отдельных университетах, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь не только студентов, но и их семей, поощряя их выходить на массовые демонстрации в разгар пандемии коронавируса», — сказал Чарнек.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики. В ряде случаев демонстрации сопровождались стычками, а также беспорядками.