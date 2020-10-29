Минск, , 14:21 — REGNUM Факультет компьютерных систем и сетей Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) остался без декана: Марина Лукашевич отказалась подписывать список на отчисление десятков студентов, замеченных в оппозиционных манифестациях. Она уволилась из вуза «по собственному желанию».

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Ректорат вуза не комментирует скандал. По неофициальной информации, там согласовали списки на отчисление, подготовленные «компетентными органами».

За последние два дня студентов активно отчисляли из разных вузов Белоруссии десятками. Формальными основаниями назывались пропуски занятий, что является нарушением договорных отношений обучающегося с вузом.

При этом были отмечены фальсификации вузовского начальства. Широкую известность получил диалог студентов минского медуниверситета с ректором о приписанных им пропусках занятий.

Накануне, 27 октября Александр Лукашенко поручил силовикам и чиновникам принять меры к студентам, участвующим в протестных манифестациях против бессменного правления Лукашенко. Он заявил: «Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах».