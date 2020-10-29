Архангельск, , 14:02 — REGNUM В правительстве Архангельской области ликвидировали должность министра здравоохранения, глава ведомства Антон Карпунов переведен на пост советника губернатора. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В обновленной структуре правительства региона вопросы сферы здравоохранения будет курировать заместитель председателя правительства — министр здравоохранения. В его ведении будет также находиться министерство труда и социальной защиты населения.

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Карпунов возглавил региональный минздрав в 2016 году. Он окончил педиатрический факультет Архангельской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук. После окончания вуза работал врачом-гинекологом. С 2002 по 2010 годы прошел путь от врача-ординатора до руководителя онкодиспансера. С 2010 года по март 2015 года работал главным врачом Ненецкой окружной больницы.