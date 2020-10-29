Москва, , 14:02 — REGNUM Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал разобраться в ситуации с нападениями исламистов на католиков в Европе и начать реальную борьбу с терроризмом, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

«Необходимо разобраться в этой ситуации, прекратить нападки на людей веры, начать реальную борьбу с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в своих собственных странах», — заявил Гаврилов.

По его мнению, происходящее — «плоды бесконтрольного существования террористических объединений внутри страны, годами шедшей кампании по дискредитации основ христианства и ислама, удара по ценностям традиционной семьи».

"Франция переживает тяжелейший момент. Важно, чтобы решение касалось не только полицейских мер, но и изменений позиций Франции в отношении уважения права веры, недопущения провоцирования верующих людей через общеизвестные медиаресурсы», — отметил Гаврилов.

«Католики оказались сейчас под ударом, между молотом и наковальней, после заявления Папы Римского об отказе от признания священства семьи и брака, что соответственно нанесло удар по репутации католичества и христианства в целом, в том числе в глазах мусульман. Также ситуация была спровоцирована полемикой между Макроном и Эрдоганом, крайне провокационным и опасным поведением журнала Charlie Hebdo», — напомнил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что карикатуры в журнале касались только христиан и мусульман, не затрагивая людей других вероисповеданий.

Вместе с тем число погибших в результате нападения неизвестного с ножом в центре Ниццы увеличилось до трех человек.