Ереван, , 14:01 — REGNUM Подразделения армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) оставляют за собой право по нанесению ударов по военным целям, которые расположены в азербайджанских городах Гянджа и Барда. Об этом 29 октября сообщает Единый информационный центр при правительстве Армении.

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«Законные военные цели, расположенные в городах Азербайджана», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем перечисляются военные объекты азербайджанских ВС, расположенные в городах Гянджа и Барда — разные подразделения войск и объекты ВС Азербайджана, а также связанные с их обеспечением объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны заявили, что Бардинский и Геранбойский районы Азербайджана были обстреляны подразделениями ВС Армении.