Минск, , 13:59 — REGNUM В ходе традиционного «кадрового четверга» Александр Лукашенко назначил новых помощников президента Белоруссии в Минске, а также в Брестской и Гродненской областях. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

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Совбез Белоруссии, похоже, скоро возглавит кто-то другой — Валерий Вакульчик назначен президентским помощником — инспектором по Брестской области. Недавно он сменил Андрея Равкова, оскандалившегося в «деле вагнеровцев».

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Юрий Караев отправлен в отставку с должности главы МВД — его место занял глава минской милиции Иван Кубраков. Теперь бывший главный милиционер приступает к должностным обязанностям помощника президента по Гродненской области.

Заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков назначен на должность помощника президента по Минску. К этому милиционеру у общественности много вопросов — вплоть до обвинений в личном соучастии в избиении задержанных манифестантов в печально известном изоляторе на улице Окрестина.

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В ходе совещания с теперь уже бывшими силовиками Лукашенко сказал: «Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны».

Лукашенко уточнил мотив кадровой рокировки, сказав: «В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить».

Он поручил экс-главе президентской администрации — председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу деятельности президентских помощников. В компетенции — подбор «всех кадров в области».

«От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора, — уточнил Лукашенко. — Но по подбору и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, это очень тонкая работа. У них опыт есть».