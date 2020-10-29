Киев, , 13:46 — REGNUM Европейская комиссия может приостановить действие безвизового режим для граждан Украины в связи с решением Конституционного суда страны, касательно отмены ответственности за незаконное обогащение. Это следует из официального ответа представителя Украины при Евросоюзе Николая Точицкого на запрос вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишин. Документ опубликовало 29 октября издание «Апостроф».

"Решение Конституционного суда Украины №13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК (Национального агентства по противодействию коррупции — ИА REGNUM), уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», — сказано в документе.

Представитель Украины в ЕС отметил, что пока что данная информация поступала к нему из неофициальных источников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг борьбы с коррупцией в стране.

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