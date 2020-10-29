Варшава, , 13:34 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда резко высказался по поводу происходящих в стране массовых акций протеста против решения Конституционного суда о незаконности совершения абортов по причине выявленных у плода патологий. Об этом передает Polskie Radio 24.

«В Польше есть разные партии, движения и идеологии: у нас демократия, у вас могут быть разные взгляды. Но тот факт, что группа людей выходит на улицы и требует революции в Польше, не означает, что мы им должны уступить, особенно если это противоречит закону. В условиях демократии решающую роль играют избирательные урны, а не улица», — заявил польский лидер.

Президент также заявил, что «люди хотят не потрясений и революция, а в первую очередь мира». «Они хотят, чтобы мы пережили пандемию коронавируса, чтобы спокойно выйти из нее. И не только в том, что касается здоровья, но и в том, что касается качества нашей жизни, экономики. Это самая важная задача для нас сегодня», — сказал Анджей Дуда.

Он отметил, что «плавный переход от вопроса о легальности абортов к вопросу о политической революции и перелома государственной системы показывают, что некоторые политические группы используют проблему постановления Конституционного суда для достижения своих политических целей».

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики. В ряде случаев демонстрации сопровождались стычками, а также беспорядками.