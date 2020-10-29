Улан-Удэ, , 13:30 — REGNUM Бывший мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев рассказал, что в конце 90-х годов к нему приходила группа «так называемых демократов», требовавших снести памятник Ленину на площади Советов. Своими воспоминаниями политик поделился в публикации на сайте ИД «Буряад Унэн».

Памятник В.И. Ленину в Улан-Удэ (сс) Аркадий Зарубин

По его словам, после избрания главой города в 1998 году, к нему с вопросами потянулись представители бизнеса и простые горожане. Поразившая экс-мэра группа демократов также требовала переименовать площадь и улицы республиканской столицы, названные в честь героев советской эпохи.

«Тех «демократов» я выгнал, и с тех пор, слава Богу, на глаза они мне не попадались. Ни одной улицы мы не переименовали, а памятник Ленину сегодня является визитной карточкой Улан-Удэ», — отметил он.

Действительно, сегодня монумент, который горожане называют просто «головой Ленина» является одной из главных достопримечательностей столицы Бурятии. Скульптура высотой 7,7 метров и весом 42 тонны считается крупнейшим памятником головы вождя мирового пролетариата. Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году памятник был включён в книгу рекордов Гиннеса.

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