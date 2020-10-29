Москва, , 13:21 — REGNUM

Систему начисления пенсий надо делать более справедливой, главная проблема состоит в том, что должен быть увеличен объём средств, которые государство аккумулирует для обеспечения достойной жизни граждан в старости, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 29 октября, комментируя инициативу депутата Госдумы Сергея Калашникова (ЛДПР) о начислении пенсии «по рангам».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Калашников заявил, что даже эксперты путаются в нынешней балльной системе, вместо нее начисление пенсии должно происходить по разрядам.

«Понятно, что идея начислять пенсию «по рангам» вызовет в сегодняшнем российском политическом классе преимущественно критику, многие захотят отметиться на тему о «социальной справедливости». Напомню, однако, что и в СССР существовали, помимо обычной пенсии, пенсии республиканского и союзного значения, которые отличались не намного, приблизительно на 20 процентов, но сопровождались разным объёмом льгот. Главное же заключалось в том, что наиболее распространённая пенсия в диапазоне 80−120 рублей при бесплатном жилье, низкой стоимости ЖКХ и транспортных услуг, бесплатном медицинском обслуживании и недорогом санаторно-курортном лечении давала возможность достойной жизни в старости.

Сегодняшняя система пенсионного обеспечения, конечно, не годится, она несправедлива. Работник с тридцатилетним и более стажем, выйдя на пенсию, может получать всего на две-три тысячи больше, чем тот, кто работал мало и просто получил социальную пенсию. Корректировки требует и разница между пенсиями работников, состоявших на государственной службе, и обычных пенсионеров, а также военными и гражданскими лицами, но, конечно, не за счёт снижения первых, а за счёт повышения вторых в соответствии со стажем работы и её характером.

Систему начисления пенсий в нашей стране надо делать более справедливой, понятной, открытой. Но всё упирается, на мой взгляд, в главную проблему: сам объём средств, которые государство готово аккумулировать для обеспечения достойной жизни граждан России в старости, недостаточен», — отметил Михаил Демурин.