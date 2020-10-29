Джакарта, , 13:21 — REGNUM За 44 дня полиция Индонезии провела 9 246 522 акций для выявления нарушителей санитарного протокола в целях предотвращения передачи коронавируса, сообщает Kompas.

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В отделе по связям с общественностью национальной полиции заявили, что эта цифра представляет собой данные, собранные с 14 сентября по 27 октября 2020 года.

Известно, что в стране выявлено 70 449 нарушений на общую сумму 4,53 млрд рупий. Это довольно крупная сумма, которая будет направлена в государственную казну. Около 1922 коммерческих предприятий нарушили протоколы здравоохранения и были закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 октября 2020 года в Индонезии выявили 404 048 носителей коронавируса и 13 701 случаев смерти.

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