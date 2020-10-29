Москва, , 13:09 — REGNUM Законопроект, регулирующий время торговли алкогольной продукцией в кафе, расположенных в многоквартирных домах, внесло в Госдуму Заксобрание Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Согласно поправкам, «не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, с 23 часов до 10 часов по местному времени».

Авторы видят необходимость ввести единый подход к вопросу регулирования времени реализации алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, без наделения регионов правом устанавливать своим законом указанное дополнительное ограничение.

На территории города федерального значения Севастополя в период с марта 2017 года по март 2018 года действовал запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 22 часов до 11 часов следующего дня.