Конакри, , 13:12 — REGNUM Власти США выразили обеспокоенность в связи с «несоответствиями» в предварительных результатах президентских выборов в Гвинее, передает ВВС Africa со ссылкой на заявление посольства США.

В заявлении говорится о «недостаточной прозрачности при подсчете голосов и несоответствии между объявленными результатами и результатами подсчета голосов на избирательных участках».

82-летний лидер Гвинеи Альфа Конде был переизбран на третий президентский срок, согласно предварительным результатам, что вызвало бурные протесты по всей стране. Еще до объявления предварительных итогов голосования лидер оппозиции Селлу Далейн Диалло объявил себя победителем выборов и был лишен возможности покинуть свой дом до среды, 28 октября.

Власти США призвали стороны конфликта мирно разрешать избирательный спор через созданные институты. В посольстве США заявили, что Вашингтон поддержит дипломатические усилия западноафриканского регионального блока, ЭКОВАС, Африканского союза и ООН.

Напомним, что ранее обеспокоенность итогами выборов в Гвинее выразили в Евросоюзе.

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