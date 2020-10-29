Киев, 29 октября 2020, 13:09 — REGNUM Правительство Украины разрешило тратить деньги из фонда по борьбе с последствиями пандемии коронавируса на съёмки телесериалов и «патриотических» фильмов. Об этом сообщила 28 октября пресс-служба министерства культуры Украины.
Ситуацию прокомментировал ведущий телеканала «НАШ» Максим Назаров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве финансов Украины заявили, что почти четверть всех денег из «коронавирусного фонда» потратили на строительство дорог.
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