Киев, , 13:09 — REGNUM Правительство Украины разрешило тратить деньги из фонда по борьбе с последствиями пандемии коронавируса на съёмки телесериалов и «патриотических» фильмов. Об этом сообщила 28 октября пресс-служба министерства культуры Украины.

«Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн ($3,5 млн — ИА REGNUM), выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса», — сказано в сообщении.

Ситуацию прокомментировал ведущий телеканала «НАШ» Максим Назаров.

«Уточнил по сериалам. Оказывается, деньги запланировали ещё летом в рамках того самого миллиарда для развития киноиндустрии. Просто, как всегда, наша власть… нормально не объяснила», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве финансов Украины заявили, что почти четверть всех денег из «коронавирусного фонда» потратили на строительство дорог.

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