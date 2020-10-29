Додома, , 13:02 — REGNUM В избирательной комиссии Танзании отклонили обвинения оппозиции в мошенничестве во время голосования на всеобщих выборах в среду, 28 октября. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Глава Национальной избирательной комиссии Семистокл Кайджаге заявил, что заявления о фальсификации бюллетеней для голосования не обоснованы.

Напомним, что главный оппозиционный кандидат в президенты Танзании Тунду Лиссу из «Партии за демократию и прогресс» (CHADEMA) утверждал, что были якобы широко распространены нарушения и его агенты были лишены доступа к избирательным участкам.

В оппозиции также заявили о нарушениях в полуавтономном архипелаге Занзибар, где «беспорядки омрачили досрочное голосование 27 октября». Местные СМИ сообщили, что голосование в основном прошло мирно на материке и на Занзибаре. Результаты президентских выборов ожидаются не раньше чем через несколько дней.

По данным Net Blocks, во время голосования в Танзании отмечалось «широко распространенное нарушение работы интернета, которое затронуло Twitter, WhatsApp, Instagram и Google, ProtonVPN. Некоторые пользователи сообщили в Twitter, что власти пытаются заблокировать VPN-сервисы.

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