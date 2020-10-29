Москва, , 12:58 — REGNUM Тема отказа от балльной системы расчета пенсий к «ранговым» предложена для всеобщего обсуждения. законопроекта на эту тему нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Никакого законопроекта на эту тему в Государственную думу не поступало. Пока озвучена лишь общая идея для широкого обсуждения», заявил Нилов.

В целом же, по мнению парламентария, необходимо обсуждать все идеи, которые могут привести к росту пенсий в России.

«Если говорить об отказе от страховой пенсии и индивидуального персонифицированного учета в пользу перехода на систему ранжирования, здесь, полагаю, дискуссию нужно вести в ключе оценки конечного результата. Для этого нужен сформулированный документ и приведены расчеты: как это повлияет на размер будущих пенсий, и готово ли государство обеспечить выплаты по новой системе», — заявил Нилов.

Сегодня размер пенсий зависит исключительно от заработанных страховых баллов.

«При этом продолжительность трудового стажа значения не имеет. Для назначения пенсии достаточно самого факта наличия подтвержденного минимального стажа — 15 лет, а проработал человек 30, 40 или 50 лет — на размере пенсии продолжительность такого стажа не сказывается», подчеркнул глава комитета Госдумы.

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты. Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») заявила, что это предложение конкретного депутата, а не нижней палаты парламента в целом.

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