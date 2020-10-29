Баку, 29 октября 2020, 12:58 — REGNUM Бардинский и Геранбойский районы Азербайджана были обстреляны подразделениями ВС Армении. Об этом 29 октября заявляет азербайджанское минобороны.
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"Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу территорию Бардинского и Геранбойского районов», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Едином информационном центре при правительстве Армении сообщили, что со стороны ВВС Азербайджана была произведена бомбардировка города Мартакерт, который расположен на севере Нагорного Карабаха.