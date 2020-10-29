Сеул, , 13:04 — REGNUM Кандидат от Южной Кореи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО) Ю Мён Хи уступила своей сопернице из Нигерии Нгози Оконьо-Ивевала по итогам заключительного этапа консультаций, в ходе которого каждое государство-член организации обозначило свои предпочтения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства иностранных дел и министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По итогам консультаций, прошедших в Женеве 28 октября, кандидат от Нигерии получила поддержку более 100 из 164-х стран.

Известно, что члены ВТО утвердят нового главу на официальном заседании Генерального совета 9 ноября.

Поскольку окончательное решение еще не вынесено правительство Южной Корее намерено провести ряд консультаций со странами, поддерживающих южнокорейского кандидата.

Отмечается, что Сеул может предпринять попытку повлиять на ситуацию, опираясь на поддержку США, однако увенчаются ли эти действия успехом, сложно предугадать.