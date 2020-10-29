Минск, , 12:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра внутренних дел страны, а также своих новых помощников в Брестской, Гродненской областях и Минске. Об этом 29 октября сообщает агентство БелТА.

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«Иван Кубраков назначен министром внутренних дел», — говорится в сообщении и уточняется, что до настоящего момента Кубраков работал начальником ГУВД Мингорисполкома.

Также указывается, что помощниками президента Белоруссии-инспекторами назначены: по Брестской области — Валерий Вакульчик, по Гродненской области — Юрий Караев, в Минске — Александр Барсуков.

«Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение, и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить», — заявил по поводу назначения своих новых помощников Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства энергетики Белоруссии Ольга Козлович заявила, что нота протеста МИД Литвы ввиду будущего запуска Белорусской АЭС, которая была направлена 27 октября в белорусский МИД, является неудачной попыткой дискредитировать проект в глазах европейского сообщества.