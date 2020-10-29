Джакарта, , 12:41 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео высоко оценил роль Индонезии в становлении мирного процесса в Афганистане, сообщает Antara.

«Действительно, страна с самым большим числом мусульман в мире может многое предложить Афганистану на пути к миру и обеспечению того, чтобы каждый житель имел свои права», — заявил Майк Помпео после встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте 29 октября 2020 года.

Индонезия последовательно поддерживает установление мира в Афганистане посредством вовлечения всех элементов в стране, включая повышение роли женщин. В целях создания условий, способствующих мирным переговорам, Индонезия подчеркнула важность развития взаимного доверия между сторонами переговоров, а также мобилизации международной поддержки, например, со стороны Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты привлекли корпорацию по финансированию международного развития США, чтобы привлечь больше американских инвестиций в Индонезию.

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