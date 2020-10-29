Минск, , 12:38 — REGNUM Александр Лукашенко 29 октября назначил Ивана Кубракова министром внутренних дел, отправив в отставку Юрия Караева. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, летом-осенью 2020 года Караев получил скандальную известность при жестоких подавлениях протестных акций. Он покрывал действия своих подчинённых, участвовавших в погромах, пытках и убийствах.

Те же претензии у белорусской общественности и к Кубракову — до сего дня начальнику милиции города Минска.