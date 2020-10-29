Минск, , 12:31 — REGNUM «Литовская сторона неоднократно предпринимала шаги с тем, чтобы проект строительства БелАЭС не состоялся. При этом в ход идут различные инструменты давления — от громких заявлений высоких чиновников и политиков Литвы об угрозе БелАЭС для Европы до призывов бойкотировать ее строительство на международных площадках», — сказано в распространённом 29 октября заявлении министерства энергетики Белоруссии.

Поводом стала заявленная МИД Литвы нота протеста в связи с намерением Белоруссии уже в ноябре начать производство электроэнергии на БелАЭС. Минэнерго Белоруссии расценивает происходящее как очередную неудачную попытку дискредитировать важнейший проект в глазах европейского сообщества.

В белорусском министерстве отметили, что официальный Вильнюс не заявил «ни одного обоснованного аргумента в подтверждение небезопасности станции», предпочитая «голословные заявления, главная цель которых — формирование негативного отношения к проекту БелАЭС».

Литовская сторона игнорировала белоруске приглашения посетить строительство атомной электростанции, которую строят на российский правительственный кредит в приграничной Гродненской области. Однако в ответ не поступало ответов о намерении литовских специалистов на месте оценить её безопасность.

«Конструктивный диалог не состоялся вследствие отсутствия обратной связи. Литва выбрала тактику необоснованных претензий и обвинений. Это в очередной раз подтверждает, что все действия литовской стороны имеют политический подтекст», — подчеркнули в Минске.

Минэнерго Белоруссии опровергло инсинуации литовского официоза, подчеркнув: о «поспешном запуске БелаЭС, как это утверждается в заявлениях Литвы, не может идти и речи». Предпусковые операции ведутся в соответствии с графиком под жестким контролем Госатомнадзора и других надзорных органов.

БелАЭС соответствует всем требованиям безопасности, отметили в Минске, сославшись на неоднократные подтверждения международных экспертных миссий, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС. Ими не выявлено «каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока станции», акцентировали внимание в Минске.

Там также отметили, что Белоруссия создала согласованную систему взаимодействия с Еврокомиссией и Европейской группой регуляторов ядерной безопасности.