Грозный, , 17:36 — REGNUM Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он готов уйти с поста руководителя республики из-за своей позиции по президенту Франции Эммануэлю Макрону, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 29 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Готов уйти с поста» — это я слышу регулярно на протяжении последних трех, а то и четырех лет. Или это, что, запугивание на дестабилизацию ситуации в регионе? Руководитель республики, прежде всего руководитель и политик, который отвечает за стабильность в регионе», — пишет Николай Б.

Часть граждан упрекнула Кадырова за его отношение к своей должности. По мнению граждан, его нахождение у власти является залогом стабильности в регионе и сам факт, что глава Чечни бросается такими фразами, является неправильным.

«Зря Кадыров так заявил. Мог бы вежливо попросить Макрона. И где духовные представители ислама во Франции? Именно духовные, а не террористические. И почему Кадыров с таким же рвением не просил Эрдогана не творить глупостей с Софийским храмом? Я понимаю рвение Кадырова стать главой мусульманства мира», — написал пользователь «Заря».

Некоторые пользователи отметили, что предъявлять претензии к позиции французских политиков не логично. Имеется в виду, что Франция — отдельное государство со своими уникальными ценностями. Поэтому навязывать свои представления руководителям других государств не стоит, считают люди.

«Вообще-то Макрон поддержал не карикатуру, а свободу слова. И те, кому это не нравится, имеют право не смотреть и не читать эти издания. Мало того, кому не нравятся законы Франции, имеют право там не жить, тем более мигранты, которым Франция предоставила право проживания, оказывает помощь и платит пособия. Благодарность мы видим», — считает Михаил К.

Другие наоборот, возмутились тем, что во Франции создают карикатуры, которые оскорбляют чувства верующих людей. Таким образом, считают граждане, руководство страны, позволяя такое делать, создают напряженность в обществе, что и приводит к террористическим актам.

«Сегодня они поддерживают карикатуры на религию, завтра будут крушить божьи храмы. Это надо прекращать, не надо испытывать чувства верующих. Это приведёт к очень затяжной и большой войне Нам это надо? Религия учит нас быть справедливыми, мудрыми, добрыми, но это не значит что она нас не учит быть достойными», — поделился мнением Радмир Р.

Напомним, 28 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что он готов уйти с поста руководителя республики из-за своей позиции по президенту Франции Эммануэлю Макрону.