Киев, , 12:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщила 29 октября пресс-служба офиса президента Украины.

«Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора на Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в госуправлении. Это недопустимо», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что члены СНБО обсудят сложившуюся ситуацию и примут соответствующие решения. Также в тексте приведены слова Зеленского, который рассказал, что борьбе с коррупцией на Украине были нанесены «разрушительные удары», которые не могут оставаться без внимания.

Напомним, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что некоторые органы государственной власти Украины принимают решения, угрожающие национальной безопасности страны. Возможно, он имел в виду решения Конституционного суда Украины, касающиеся отмены ответственности за незаконное обогащение.

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