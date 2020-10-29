Киев, , 12:24 — REGNUM Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба удивлен информации о якобы запрете украинским гражданам посещать Белоруссию.

Об этом он заявил на брифинге 29 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я впервые такое слышу», — отметил глава украинской дипломатии.

«Мне ничего не известно о запрете для украинцев на въезд… более того, я считаю это крайне-крайне маловероятным сценарием», — добавил Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что пограничники РБ принимают меры для недопуска на территорию страны граждан Литвы, Польши и Украины.

«Все-таки они продолжают считать Украину угрозой… Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих», — сказал посол.

28 октября Кулеба заявил, что Украина выступает за сохранение экономического сотрудничества с Белоруссией, за некоторыми исключениями на усмотрение Киева.

Ранее Александр Лукашенко не раз критически высказывался в отношении действий и заявлений властей Украины относительно ситуации в Белоруссии.

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