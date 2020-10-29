Додома, , 12:24 — REGNUM Кандидаты от правящей «Революционной партии Танзании» (ССM) и оппозиционной «Партия за демократию и прогресс» (CHADEMA) являются основными конкурентами в борьбе за места в парламенте Танзании, передает газета Mwananchi со ссылкой на предварительные итоги голосования.

В парламентских выборах приняли участие представители 19 политических партий, однако больше всего голосов набрали кандидаты от СCM и CHADEMA, отмечают журналисты.

По предварительным итогам, в округе Додома лидирует кандидат от ССM Э. Мавунде, второе место занимает кандидатка от CHADEMA А. Мадога. В округе Мванга лидирует А. Тадайо от ССМ, второе место занимает К. Генри. Во многих округах представители остальных политических партий не получили ни одного голоса избирателей.

Напомним, что голосование на всеобщих выборах в Танзании состоялось 28 октября. Оппозиционеры сообщили, что в ходе голосования был допущены нарушения и якобы имела место «широко распространенная фальсификация».

В настоящее время подсчет голосов продолжается.

«Мы можем объявить результаты парламентских выборов в любой момент, поскольку практически все голоса были подсчитаны, избирательный процесс прошел мирно и без случаев нарушения правопорядка к настоящему времени», — заявил глава избирательной комиссии в округе Тариме Элиас Нтирухунгва.

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