Пекин, , 12:26 — REGNUM Корейская война (1950−1953 гг.) — гражданская война между Северной и Южной Кореей. Об этом говорится на официальной странице Коммунистический союз молодёжи Китая в социальной сети Weibo.

Известно, что данное заявление появилось спустя два дня после того, как председатель Китая Си Цзиньпин назвал военный конфликт между странами «империалистическим вторжением США».

По данному случаю в МИД Южной отметили, что согласно трем Резолюциям Совета Безопасности ООН нападение вооружённых сил КНДР на Южную Корею характеризовалось как агрессия и нарушение мира. В них также содержался призыв немедленно прекратить боевые действия и вывести войска за 38-ю параллель.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в Сеуле назвали вторжение северокорейских войск на Юг «историческим фактом», который нельзя отрицать.

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