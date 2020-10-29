Киев, , 12:12 — REGNUM У Украины есть «важное» достижение по делу т.н. «скифского золота», которое рассматривают суды в Нидерландах, заявил на брифинге 29 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что долгое время Украина боролась за отвод судьи, которого подозревают в предвзятости, и сейчас наконец-то добилась своего.

«Кому-то может показаться, что это самый обычный процессуальный шаг… но то, что этого судью «отвели», является очень важным достижением», — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины уточнил, что суд пока не назвал дату следующего заседания по этому делу.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 году коллекция «скифского золота» из Крыма была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Пока продолжалась выставка, Крым воссоединился с Россией. Украина пытается оспорить права на «скифское золото» через суды. Юридическая фирма, которая действует в интересах Киева, ранее поставила под сомнение независимость суда в Амстердаме.